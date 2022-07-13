Mehmet Koyuncu serbest transfer hakkını kullanacak

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı forması giyen Mehmet Koyuncu takımdan ayrılıyor.

Futbolcunun serbest transfer hakkını kullanarak takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

31 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon özellikle oyuna sonradan dahil olurken, hücumda etkinliği ile dikkat çekmişti. Kulübü ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadığı öğrenilen Koyuncu’nun serbest transfer hakkını kullanarak başka bir kulübe transfer olması bekleniyor.

Futbolda AKSA ligleri için 1 Temmuz başlayan transfer dönemi içerisinde serbest transfer müracaatları 22 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

