“Mehmet Göktaş’a verilen ceza adaletsizce”

Yenicami futbolcusu Mehmet Göktaş’a 5 maç ceza verilmesine tepki gösteren YAK yöneticisi Bolkan Hüseyin Bardak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Displin Kurulu’nu adaletsiz kararlar vermekle suçladı

Aksa Süper Ligi’nin 20. haftasında oynanan K.Kaymaklı – Yenicami maçında futbol kurallarına aykırı hareket yapıp hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Mehmet Göktaş’a Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza verilmesine Yenicami yöneticisi Bolkan Hüseyin Bardak tarafından tepki yağdı.

YAK yöneticisi Bolkan Hüseyin Bardak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Displin Kurulu’nu adaletsiz kararlar vermekle suçladı.

Bolkan Hüseyin Bardak’ın açıklaması şöyle:

Adalet; adil olma durumu !!!

27 Şubat 2022 (Pazar) tarihinde oynanan Küçük Kaymaklı - Yenicami AK. müsabakasında oyuncumuz Mehmet Göktaş futbol kurallarına aykırı hareket yapıp kırmızı kart ile cezalandırıldı. Bugün (4 Mart 2022) açıklanan cezalar sonucunda oyuncumuza 5 maç ceza verilmiştir. Gerekçe olarak kafa attığı öne sürülüyor.

Olayın gerçek yüzüne bakacak olursak maçın yayın haklarını elinde bulunduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan alınan görüntüler sonucunda raporlar da belirtildiği gibi kafa darbesi olmayıp İTME olduğu açıkça görülmektedir.

Aynı müsabakada ortaya çıkan saha içi olaylar da

*Sahaya girip tokat atan kişiye (Küçük Kaymaklı malzemecisi) verilen ceza 1 maç

*Maç sonrasında kavgaya karışan ve görüntüleri yine yayıncı kuruluşun televizyon programında gösterilen rakip takım oyuncusuna ceza yok.

Bu yaşananlar adalet kavramının nerede olduğunu bizlere aratan türdendir. Yenicami AK. Camiasını ve taraftarını hiçe sayanlar şunu bilsinler ki adalet yerini bulana kadar gözümüz üstünüz de nefesimiz de bu kararları adilce vermeyenlerin ensesinde olacaktır...



