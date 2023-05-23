Mehmet Erol'dan şok karar

Aksa Süper Ligin şampiyon takımı Mağusa Türk Gücü'nün başarılı futbolcularından Mehmet Erol şok bir kararla futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Mehmet Erol, bazı özel sebepler ve iş hayatından dolayı sonlandırdığını duyurduğu açıklamasında futbol hayatı boyunca kendisine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Mehmet Erol'un yaptığı açıklama şöyle:

"Güzel başlayıp güzel devam eden dolu dizgin bir futbol hayatımı bazı özel sebeplerden dolayı ve iş hayatımdan dolayı bırakma kararı aldım , alması zor bir karar oldu fakat benim için doğrusunun bu olduğuna inandığım için böyle bir karar aldım , bu yaşıma kadar üzerimde emeği olan herkesten allah razı olsun , istemeden veya bilmeyerek kalbini kırdığım birileri varsa buradan herkesin önünde özür dilerim hakkınızı helal edin , son olarak formasını giydiğim ve bir çok başarıya imza attığım Mağusa Türk Gücü camiasına, kulüp başkanı Koral abim ve yönetimine , Ali hocam ve teknik heyetine ,ve ailem gibi gördüğüm takım arkadaşlarıma herşey için teşekkür ederim sizin yeriniz herzaman ayrıdır, kalbim sizinle başarılarınız daim olsun inşallah."

