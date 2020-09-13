Mehmet Demir’in şanssızlığı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. Hafta maçında 5. Grupta Göçmenköy Stadında oynanan Ağırdağ – Pınarbaşı maçında büyük şanssızlık yaşandı.

Ağırdağ’ın deneyimli golcüsü, antrenör futbolcu Mehmet Demir ayağı kırılarak hastaneye kaldırıldı. Maçın 70. Dakikasında rakip kaleci ile çarpışan Mehmet Demir’in ayağı kırıldı.

Hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan Mehmet Demir, Salı günü ameliyat edilecek.



