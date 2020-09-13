banner480
banner69
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
25 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
12 0
 
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
20 0
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
392 0
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
Süper Lig'de yeni sezon perdesi açılıyor
30 0
Kesinlikle gelmeyin
Kesinlikle gelmeyin
237 0
Türkiye'ye hasta sevki başladı
Türkiye'ye hasta sevki başladı
160 0
banner460

Mehmet Demir’in şanssızlığı

banner476

Mehmet Demir’in şanssızlığı
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. Hafta maçında 5. Grupta Göçmenköy Stadında oynanan Ağırdağ – Pınarbaşı maçında büyük şanssızlık yaşandı.
Ağırdağ’ın deneyimli golcüsü, antrenör futbolcu Mehmet Demir ayağı kırılarak hastaneye kaldırıldı. Maçın 70. Dakikasında rakip kaleci ile çarpışan Mehmet Demir’in ayağı kırıldı.
Hemen hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan Mehmet Demir, Salı günü ameliyat edilecek.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.