Mehmet Çetin, teklifleri değerlendirecek

Stoper ve Ortasaha mevkisinde görev yapan Mehmet Çetin ülkemizde futbol oynayacak. Daha önceki sezonlarda ülkemizde Göçmenköy, Haspolat, Yeniboğaziçi ve Bostancı Bağcıl kulüplerinde forma giymiş, sonrasında 2 yıldır Türkiye'de profesyonel olarak kariyerine devam eden Mehmet, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve başka takımlarla görüşmek için izin aldı.

Mehmet Çetin, okul durumu dolayısıyla Kıbrıs’tan gelecek teklifleri değerlendireceğini belirtti.



