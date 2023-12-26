Mehmet Çetin, teklifleri değerlendirecek

Stoper ve Ortasaha mevkisinde görev yapan Mehmet Çetin ülkemizde futbol oynayacak. Daha önceki sezonlarda ülkemizde Göçmenköy, Haspolat, Yeniboğaziçi ve Bostancı Bağcıl kulüplerinde forma giymiş, sonrasında 2 yıldır Türkiye'de profesyonel olarak kariyerine devam eden Mehmet, takımından ayrılmak istediğini yönetime bildirdi ve başka takımlarla görüşmek için izin aldı.
Mehmet Çetin, okul durumu dolayısıyla Kıbrıs’tan gelecek teklifleri değerlendireceğini belirtti.
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