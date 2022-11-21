Mehmet Bolkan, Değirmenlik yönetimine ateş püskürdü

Kulübün şahsına yönelik çok çirkin bir açıklama yaptığını belirten deneyimli teknik adam Bolkan, tribünden kendisine gelen küfür ve söylemlerin duymamazlıktan gelindiğini, teknik direktörlerini koruyacak hiçbir davranışta bulunmadıklarını ifade etti

MiracleDeğirmenlik’te görevden alınan teknik direktör Mehmet Bolkan şahsına ait sosyal medya hesabı Facebook aracılığıyla çok sert ifadeler içeren bir basın bildirisi yayınladı.

Kulübün şahsına yönelik çok çirkin bir açıklama yaptığını belirten deneyimli teknik adam Bolkan, tribünden kendisine gelen küfür ve söylemlerin duymamazlıktan gelindiğini, teknik direktörlerini koruyacak hiçbir davranışta bulunmadıklarını ve davranışlarını bahane ederek kendisini görevden aldıklarını belirtti. Kamuoyunun yanıltıldığını söyleyen Bolkan, “Gerçekçi bir karar üretebilirdiniz. Bir kulübü başkan değil ve yöneticiler değil de futbolcular yönetmeye başlarsa başarı hayal olur. Disiplinin yerini para almışsa eninde sonunda yanlış yaptığınızı anlayacaksınız.” dedi

Açıklama şöyle:

“Kamuoyuna önemli açıklama. Değerli arkadaşlar. Bugün Miracle Değirmenlik spor kulübü olarak yapılan açıklamada şahsıma yönelik çok çirkin bir açıklama yapılmıştır. Geçen yıl birinci ligde Çetınkayaya kaybedilen 5-1 lik mağlubiyet sonrası göreve getirilmiş ve Play-off grubunda Birinci olarak yıllar sonra Değirmenlik takımınıSüper lige taşımıştık. Bu yıl oynadığımız 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ( MTG ile deplasmanda) 1 mağlubiyet almış pozisyonda idik. Sene başında Spor yazarları kupasında MeritAlsancağı 4-0 yenerek Değirmenlik e Süper Lig tarihindeki İLK kupasını kazandırdık. Bugün yapılan özellikle benimle ilgili açıklamada tirübünde ki bir taraftarların bana yönelik küfür ve söylemleri duymamazlıktan gelen Başkan ve yöneticiler ne yazık ki o hayatta kendisine bile faydası olmayan bu kişiye müdahale ederek Miracle Değirmenlik Takımının yani kendi Teknik direktördirektörlerini koruyacak hiçbir davranışta bulunmamışlardır. Aksine buğün benim davranışlarımı bahane ederek beni görevden almlşlardır. Kullanılan kelimeler çok çirkindi. 35 yıl ögretmenlerik yapmış sayısız başarılara imza atarak HTL den Beden Eğitimi öğretmeni olarak emekli olurken 19 kupaya imza atarak futbolda da kariyerimi ortaya koydum. Yalnız futbolda değil belki de DÜNYADA olmayan bir olaya da imza attım. Basketbolda BÜYÜK BAYAN ve BÜYÜK ERKEKLER de de TÜM kupaları kaldıran bir couchum. Daha önemlisi polisten alınan KARAKTER belgem TERTEMİZDİR. Radar cezam bile yoktur. Buna rağmen bana yöneltilen disiplinsiz davranış kelimelerini öncelikle bunları söyleyenler kendilerine bakacaklar.Ülkede hiç kimse tarafından sevilmeyen antipatik olarak adlandırılan bu kişiler tehdit ve şantajı kullanarak neler yaptığını herkes bilmektedir. Şunu soruyorum. Sizin arkasına saklanarak korumaya çalıştığınız O KİŞİNİN kim olduğunu biliyormusunuz? Zamanında yaşı küçük bir kızı aılesinden kandırarak koparan, ailesini perişan eden, evlendikten sonra da kızı bir şekilde yollayan kişinin KENDİNE bile yararı Yok. Çevresine köyüne hiç birşey katamayan bu kişi aç kalmasın diye köyde küçücük bir kahvede çalıştırılıp karnını doyurması sağlanıyor. Bu adamın arkasına saklanarak çok komik bir karar alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorsunuz. Daha gerçekci bir karar üretebilirdiniz .Siz zannediyor musunuz ki son 2 gün kendi aranızda, bazı sizin maddi olarak beslediğiniz Oycularla neler konuştuğunuzu bilmiyor muyuz. Bizi seven insanlar da var be arkadaşlar. Bize bütüm söylemler akdarıldı. Bilmeyenler için yazalım. Bir kulubü Başkan ve yöneticiler değil de FUTBOLCULAR yönetmeye başlarsa başarı hayal olur. Sizin de yöneticiliğiniz sorgulanır. Ben hayatta DİSİPLİN anlayışımdan ödün vermedim. Vermeyeceğim. DİSİPLİNİN yerini PARA almışsa eninde sonunda yanlış yaptığınızı anlıyacaksınız. Ama atı alan üsküdarı geçecek. Bu arada sözleşmemde tek 1 TL TAZMİNAT yazmadım. KTFF sekreteri EREN Şişikten öğrenebilirsiniz. Kendi KARAKTERİNİZİ başkalarıynan bir tutmayın. Bu ülkede ÇOK kaliteli, Başarılı becerikli insanlar vardır. Bunu sakın unutmayın. Parayı AMAÇ değil ARAÇ görüp takıma katkı koyan Antrenörlerim Coşkun Ulusoy, Mehmet Aşık, Ahmet Gardiyan oğlu, Masörümüz Niyazi, Malzemeci mız Murat ve Doktorumuz Ulaş Yavuz ve bu felsefede olan FUTBOLCULARIMA teşekkür ederim. MiracleDeğirmenlikBaşkan ve yönetimine verdiğim zaman ve emeği de HELÂL ETMİYORUM.”



