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Mehmet Atmaca, Miracle Demirhan’da

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Mehmet Atmaca, Miracle Demirhan’da
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Miracle Demirhan Spor Kulübü kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor.
Miracle Demirhan Spor Kulübü BTM 2. Lig ekibi Dağyolu Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Atmaca ile anlaştı.
Transfer ile ilgili konuşan başarılı orta saha futbolcusu Mehmet Atmaca şampiyonluk hedefi olan takım için bu yıl sahada olacağını ifade etti.
 
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