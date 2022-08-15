Mehmet Ali Toker Stadı yemyeşil

Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig’de mücadele eden Türkmenköy aylardır yapılan hummalı çalışmalar sonucunda hazır hale gelen Mehmet Ali Toker Stadı’nda ekilen çimler sonrasında saha yemyeşile büründü.
Gece gündüz demeden emek verilen sahaya iler ki günlerde silindirleme çalışması yapılarak futbol oynamaya hazır hale getirilecek.
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