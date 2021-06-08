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Medipol Başakşehir, Topal’la yolları ayırdı

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Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı

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Medipol Başakşehir, Topal’la yolları ayırdı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'a veda etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
''Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal’ın sözleşmesi sona ermiştir.
Türkiye’de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda da Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.
Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''
 
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