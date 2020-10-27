Medipol Başakşehir'in konuğu PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubunda temsilcimiz MedipolBaşakşehir ikinci maçında 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i konuk edecek. 20.55'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde temsilcimizde 4 eksik var

Turuncu lacivertliler, devler liginin son finalisti yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain'i misafir edecek.

H grubunda iki takımın da puanı bulunmuyor.

Temsilcimiz ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenilirken, Fransız ekibi kendi sahasında Manchester United'a 2-1 kaybetti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan AndreasEkberg yönetecek.

H Grubundaki diğer maçta ise Manchester United ile Leipzig karşılaşacak.

Başakşehir'de 4 futbolcunun sakatlığı var.

NacerChadli, JuniorCaiçara, Uğur Uçar ve OkechukwuAzubuike bu müsabakada forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain'de de önemli eksikler var.

Sakatlıkları devam eden; MarcoVerratti, LeandroParedes, MauroIcardi, JulianDraxler ve JuanBernat temsilcimiz karşısında görev yapamayacak.

