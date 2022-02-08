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Medipol Başakşehir'den son dakikada 2 transfer

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MedipolBaşakşehir, ara transferin son anlarında Aston Villa'dan Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ve Benfica'dan Portekizli 10 numara Pizzi'yi kadrosuna kattı. İki isim de sezon sonuna kadar kiralandı

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Medipol Başakşehir'den son dakikada 2 transfer
Spor Toto Süper Lig'de üst sıralara oynayan MedipolBaşakşehir'den transferde son dakika hamleleri geldi. Turuncu-lacivertli ekip, 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet ile 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Pizzi'yi kadrosuna kattı.
MedipolBaşakşehir'den yapılan açıklamaya göre, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet ile Portekiz'in Benfica takımından Pizzi, sezon sonuna kadar kiralandı.
Trezeguet'nin 27, Pizzi'nin ise 20 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
 
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