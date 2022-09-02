Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na yeni sözleşme

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde, 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Açıklamada, genç çalıştırıcının pro lisans eğitim programının başlamasıyla, saha kenarında "teknik direktör" pozisyonunda yer alacağı da vurgulandı
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