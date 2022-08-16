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Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında

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Paris Saint Germain'den (PSG) ayrılmasına kesin gözü ile bakılan MauroIcardi, transfer piyasasını meşgul etmeye devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Icardi için nabız yokluyor

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Mauro Icardi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında
Paris Saint Germain forması giyen MauroIcardi, iki Türk takımının radarında.
İtalya' nın yüksek tirajlı gazetesi La GazzettadelloSport, yayınladığı haberde Icardi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.
Haberde, "Yıldız futbolcunun Serie A takımlarından Monza'ya transferi gerçekleşmedi. Galatasaray ve Fenerbahce ise görüşmeye hazır.." ifadelerine yer verildi.
Paris ekibinin İcardi için 20 - 25 milyon avro aralığında bir bonservis bedeli istediğini iddia eden gazete, Arjantinli oyuncunun devamlı oynayabileceği bir takımda forma giymeyi arzuladığını belirtti.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 30 resmi maçta oynayan Icardi 5 gole imza attı.
 
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