Mauro Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü. Yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu ise ligde siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray, Süper Lig'de Kalyon Stadı'nda Gaziantep FK'ye konuk oldu.

"Cimbom", müsabakayı 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64 ve 72. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK galibiyetiyle milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya moralli girdi.

ICARDİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU, LİGDE SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu. Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN İKİ GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Kerem Aktürkoğlu ile 2. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takımda Mertens'in sağdan ortaladığı topu kaleci Batuhan Ahmet Şen uzaklaştıramadı. Altıpasın gerisine gelen meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu, ağlara gönderdi.

Hakem önce gol kararı verirken yapılan VAR incelemesinin ardından Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu incelemeye giden hakem Ali Şansalan, golden önce elle müdahale gerekçesiyle golü iptal etti.

