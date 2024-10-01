Masterler Celal Değgin için sahaya inecek

Lefkoşa Efsane Masterleri tarafından düzenlenecek olan Celal Değgin Anı Maçı, 2 Ekim Çarşamba günü oynanıyor.
Eski Erenköy Mücahidi ve Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Celal Değgin anısına oynanacak maçta 4. Erhun Erkmen Masterler Turnuvası şampiyonu Gönyeli ve 5. Erhun Ekemen Masterler Turnuvası şampiyonu Lefkoşa Efsane Masterleri saat 17.00 de karşı karşıya gelecek. Erenköy Mücahidi ve Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Celal Değgin Anı Karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde takımlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.
Program: Gönyeli Stadı / Lefkoşa Efsane Masterleri - Gönyeli Masterleri (17.00)
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