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Mariano, Galatasaray’la yolları ayırdı

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Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Mariano ile yolların ayrıldığını açıkladı

Mariano, Galatasaray’la yolları ayırdı
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano.'' ifadelerine yer verildi.
Mariano, sarı-kırmızılı formayla 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiponluğu kazandı.
Teknik direktör Fatih Terim'in bir süre özel olarak sohbet ettiği Mariano'yu, takım arkadaşları alkışlarla uğurladı. 
 
 
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