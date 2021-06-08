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Marek Hamsik, Trabzonspor’da

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Marek Hamsik, Trabzonspor’da
Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'i kadrosuna kattı.
12 yıl boyunca Napoli formasını terlettikten sonra DL Yifang ve Göteborg'da boy gösteren Hamsik, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek.
Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, yapılacak yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."
 
 
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