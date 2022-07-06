Marcao Sevilla yolcusu

Galatasaray'da, Marcao'nun takımdan ayrılması konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da, Marcao'nun takımdan ayrılması an meselesi... Tecrübeli savunmacı, Sevilla ile anlaşma sağladı.Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibiyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Marcao'yaZenit ve Sevilla da talip olmuştu.Kariyerini Rusya'da sürdürmek istemeyen 26 yaşındaki oyuncu, İspanya'da forma giymeyi tercih etti.Sevilla'nın, Marcao için 12 milyon avroluk bir teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın fiyatı artırmak istediği öğrenildi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, İspanyol ekibiyle yapacağı pazarlıklar sonrası transferin gerçekleşmesi bekleniyor.Marcao, 2019 yılının Ocak ayında Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği 3 buçuk sezonda, 141 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı oyuncu, 2 kez de gol pası verdi.Diğer yandan, Galatasaray'da savunmaya takviye yapmak için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, Kaan Ayhan'ın menajeriyleNef Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.Stoper ve sağ bek rotasyonunda düşünülen milli futbolcu için görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Sassuolo, Kaan Ayhan için Galatasaray'dan 5 milyon avro talep ediyor. Sarı kırmızılılar, İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.