Maraş’tan Gençler’e tek kurşun

Stad: Mağusa Maraş Necip Halil KartalHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras, Sertan AlkınMaraş Gençlik: Doğuhan, Hüseyin Yeşilbaş, Eray, Ahmet Solel, Hasan Bayandursun, Oğuz, Emre(62-Rifat), Hakan, Zeki(70-Ali Çil), Yunus(85-Yavmi), Mustafa İnançGençler Birliği: Cengiz, Osman(20-Ramazan), Salih, Kadir Erol, Mehmet Ali, Berk, Beşir Ndiaye, Cenker(10-İsmet), Yıldıray, Ahmet Kara(83-Bülent Tur), Ahmet YalçınGOL: Yunus-15(Maraş Gençlik)Aksa Birinci Ligi’nde Play-out grubundan kurtulma hedefindeki Maraş Gençlik, Süper Lig hedefindeki Gençler Birliği’ni konuk ettiği maçta Yunus’un 15. dakikada kaydettiği tek golle mağlup etti.Dk.15 Mustafa İnanç şık bir hareketle rakibini çalımladı. Pasında Yunus ceza alanınada topla buluştu. Yerden vuruşunda top ağlara gitti. 1-0Dk. 45+1. Yıldıray serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Savunmadan seken topu Doğuhan yatarak kontrol etti.Dk.67. Serbest atıştan gelen topa Ramazan kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti. Dk.70. Yıldıray’ın serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu Doğuhan uzanarak kontrol etti.Dk.71. Hakan’ın pasında Yunus topla ceza alanına yöneldi. Ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda Cengiz uçarak topu kornere çeldi.Dk. 90+2. Ahmet Yalçın’ın yerden şutunda top yandan dışarı gitti.Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında sonuç değişmeyince Maraş konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.