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Maraş’tan Gençler’e tek kurşun

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Maraş’tan Gençler’e tek kurşun
Stad: Mağusa Maraş Necip Halil Kartal
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cenk Aras, Sertan Alkın
Maraş Gençlik: Doğuhan, Hüseyin Yeşilbaş, Eray, Ahmet Solel, Hasan Bayandursun, Oğuz, Emre(62-Rifat), Hakan, Zeki(70-Ali Çil), Yunus(85-Yavmi), Mustafa İnanç
Gençler Birliği: Cengiz, Osman(20-Ramazan), Salih, Kadir Erol, Mehmet Ali, Berk, Beşir Ndiaye, Cenker(10-İsmet), Yıldıray, Ahmet Kara(83-Bülent Tur), Ahmet Yalçın
GOL: Yunus-15(Maraş Gençlik)
 
Aksa Birinci Ligi’nde Play-out grubundan kurtulma hedefindeki Maraş Gençlik, Süper Lig hedefindeki Gençler Birliği’ni konuk ettiği maçta Yunus’un 15. dakikada kaydettiği tek golle mağlup etti.
Dk.15 Mustafa İnanç şık bir hareketle rakibini çalımladı. Pasında Yunus ceza alanınada topla buluştu. Yerden vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Dk. 45+1. Yıldıray serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderdi. Savunmadan seken topu Doğuhan yatarak kontrol etti.
Dk.67. Serbest atıştan gelen topa Ramazan kafayı vurdu. Top yandan dışarı gitti. Dk.70. Yıldıray’ın serbest vuruşunda direkt kaleye giden topu Doğuhan uzanarak kontrol etti.
Dk.71. Hakan’ın pasında Yunus topla ceza alanına yöneldi. Ceza yayı üzerinde yerden sert şutunda Cengiz uçarak topu kornere çeldi.
Dk. 90+2. Ahmet Yalçın’ın yerden şutunda top yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında sonuç değişmeyince Maraş konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 21 14 3 4 53 19 34 45
2. L. Gençler Birliği SK 21 12 4 5 26 17 9 40
3. Karşıyaka ASK 21 11 6 4 43 23 20 39
4. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 21 12 3 6 40 24 16 39
5. Miracle Değirmenlik SK 20 12 3 5 36 25 11 39
6. SFC Dörtyol SK 21 10 6 5 51 29 22 36
7. Esentepe KKSK 21 9 5 7 40 33 7 32
8. Yeniboğaziçi DSK 21 8 8 5 31 28 3 32
9. Mormenekşe GBSK 21 7 11 3 25 24 1 32
10. Düzkaya KOSK 20 9 3 8 25 24 1 30
11. Maraş GSK 21 7 4 10 29 40 -11 25
12. İncirli SK 21 6 4 11 27 41 -14 22
13. Yalova SK 21 4 7 10 25 38 -13 19
14. Bostancı Bağcıl SK 21 4 5 12 17 36 -19 17
15. Çanakkale TSK 21 2 3 16 27 51 -24 9
16. Görneç KSK 21 0 5 16 13 56 -43 5
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