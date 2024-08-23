Maraş’ta yeni başkan Hüseyin Özyalçın oldu

Birinci Lig takımlarından Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde dördüncü kez toplanan olağan genel kurulda başkan seçilen İsmail Kutup’un, oniki günlük görev süresi sonrasında istifa etmesinin ardından yeniden olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde yapılan olağanüstü genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Murat Alan, Soner Potak’ın öncülüğünde tek gündem maddesi başkanlık seçimi için yeniden toplanan olağan genel kuruluda yeni başkan seçilmiş oldu.

HÜSEYİN ÖZYALÇIN YENİ BAŞKAN

Maraş Gençlik Spor Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, yapılan dördüncü genel kurulda başkanlığa getirilen İsmail Kutup’un istifa ettiğini yazılı olarak bildirmesinin ardından olağanüstü genel kurul tek gündem maddesi olan başkanlık seçimi için toplanıldığını açıkladı. Kulüp lokalinde tek gündem maddesi başkanlık seçimi için yapılan olağanüstü genel kuruluda tek aday olan Hüseyin Özyalçın üyelerden aldığı onayla Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanlığına seçildi. Hüseyin Özyalçın başkanlığında yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyerek açıklayacak.

