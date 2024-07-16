Maraş’ta kaos büyüyor

Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde ikinci kez toplanan olağan genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı yeniden ertelendi. Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Özer Hellaç, Eyüp Yılmaz’ın öncülüğünde yeniden toplanan olağan genel kurulua beklenen çoğunluk sağlanmadığından dolayı bir kez daha ertelenedi. Genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, Maraş’ın çok büyük bir camia olduğuna vurgu yaparak birilik beraberlik çağrısında bulunarak, genel kurulu 18 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’a ertelediğini açıkladı.
3. KEZ TOPLANILACAK
Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde ikinci kez yapılan genel kurulun yeniden ertelenmesinin ardından üçüncü kez yapılacak olağan genel kurulda 18 Temmuz Perşembe günü saat 17.30 da yapılacak. Genel Kurulda açılış, saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun okunarak onaya sunulması, başkanlık seçimi ve dilek temenniler yer alırken, olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde sekreterliğe müracaat etmelidir.
HASAN OY’UN KALMASI YÖNÜNDE BASKILAR VAR
Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde ikinci kez yapılan olağan genel kurulda başkan adayı olmadığından dolayı ve ilginin az olmasın nedeniyle ikinci kez ertelendi. Genel Kurulda eski başkanlar ve genel kurula katılan üyelerin kulübe sahip çıkarak, başkan Hasan Oy’un yeni dönemde de görevine devam etmesi yönünde ikna edebilmek için yoğun baskılar ve telkinler olmasına rağmen uzun yıllar başkanlık görevini sürdüren Hasan Oy’un ikna edilemediği ve yeni dönemde aday olmayacağını net bir şeklide ortaya koydu. Gazimağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde genel kurul sonrasında kısa bir toplantı yapan eski başkanlar üçüncü kez yapılacak genel kurul öncesinde çalışma yapılarak başkan adayı belirlemek için uğraşacakları belirtildi.
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