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Maraş’ta Hasan Oy yeniden başkan gibi

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Maraş’ta Hasan Oy yeniden başkan gibi
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AKSA Birinci Lig kulüplerinden Maraş başkanlık krizi tatlıya bağlanmak üzere. İsmail Kutup’un başkan seçildikten kısa süre sonra yeterli desteği bulamadığı gerekçesiyle başkanlıktan istifası sonrasında camiadan başkan adaylığı için yoğun baskı gören Hasan Oy, tekrardan başkan adayı olmaya karar verdi.
Hasan Oy, kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda başkan adayı olarak üyelerden onay isteyecek. Bu arada yıllardır başkanlık görevini yürüten Hasan Oy’un girişimleri ile Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nın zemininin iyileştirme çalışmalarının başlaması da Hasan Oy’un yeniden aday olacağı yorumlarını güçlendirdi.
 
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