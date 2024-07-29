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Maraş’ın yeni başkan İsmail Kutup

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Dördüncü kez tek gündem maddesi başkanlık için yeniden toplanan Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için İsmail Kutup üyelerden aldığı onayla Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanlığına seçildi

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Maraş’ın yeni başkan İsmail Kutup
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Aksa 1. Lig ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde dördüncü kez toplanan olağan genel kurulda yeni başkan seçildi. Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Özer Hellaç, Eyüp Yılmaz’ın öncülüğünde tek gündem maddesi başkanlık seçimi için yeniden toplanan olağan genel kuruluda başkan seçilmiş oldu. 
İSMAİL KUTUP YENİ BAŞKAN
Maraş Gençlik Spor Kulübünde üç kez yapılan olağan genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, faaliyet ve mali raporların onaylatmasının ardından ertelenen genel kurulda tek gündem maddesi olan başkanlık seçimi için toplandı. Komitenin yaptığı çalışmaların ardından yaşanan olan olumlu gelişmelerle birlikte olağan genel kurul 4. Kez tek gündem maddesi başkanlık için yeniden toplanan Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için İsmail Kutup üyelerden aldığı onayla Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanlığına seçildi. İsmail Kutup başkanlığında yeni dönemde çalışacağı yönetim kurulunu önümüzdeki günlerde belirleyerek açıklayacak. 
 
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