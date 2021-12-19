Maraş’ın hasreti bitti

Stadyum: MaraşNecipHalilKaralStadı
Hakemler: TufanÇerçioğlu, SabriyeAtikoğlu, CemreMalek
Maraş: Cenkay, Eray,Serkan, Yavmi, Mustafa Köleli, Mustafa İnanç, Rifat (15.Dk Ali Çil) (90.Dk Can), HasanÖzçelik (90.Dk Mehmet Dövencik), Zeki (81.Dk Mehmet Can), Mehmet Sakallı, Mert
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Bayram (70.Dk Altuğ), Saydam, Tahir (85.Dk Yusuf), Arda, Olgun, Ertu, HüseyinKonyalıoğlu, Aykan (86.Dk Enver), Günevç, Zekai
Goller: 66.Dk Zeki, 88.Dk HasanÖzçelik (P) (Maraş)
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerde olan 2 takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Maraş oldu.
İlk devresi 0 – 0 berabere tamamlanan maçta Maraş ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Maraş 66’da Zeki ile öne geçerken, 88’de Hasan Özçelik penaltıdan skoru belirleyen golü kaydetti.
Bu skorla Maraş 14 puana yükselip sıralamada da 1 sıra yükseldi. Karşıyaka ise 26 puanda kaldı.
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