Maraş’ın hasreti bitti

Maraş, 11 haftalık galibiyet hasretini güçlü rakibi Karşıyaka karşısında 2 – 0’lık skorla bitirdi. Karşıyaka ise zirve yarışında önemli bir darbe aldı

Stadyum: MaraşNecipHalilKaralStadı

Hakemler: TufanÇerçioğlu, SabriyeAtikoğlu, CemreMalek

Maraş: Cenkay, Eray,Serkan, Yavmi, Mustafa Köleli, Mustafa İnanç, Rifat (15.Dk Ali Çil) (90.Dk Can), HasanÖzçelik (90.Dk Mehmet Dövencik), Zeki (81.Dk Mehmet Can), Mehmet Sakallı, Mert

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Bayram (70.Dk Altuğ), Saydam, Tahir (85.Dk Yusuf), Arda, Olgun, Ertu, HüseyinKonyalıoğlu, Aykan (86.Dk Enver), Günevç, Zekai

Goller: 66.Dk Zeki, 88.Dk HasanÖzçelik (P) (Maraş)



AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerde olan 2 takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Maraş oldu.

İlk devresi 0 – 0 berabere tamamlanan maçta Maraş ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Maraş 66’da Zeki ile öne geçerken, 88’de Hasan Özçelik penaltıdan skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu skorla Maraş 14 puana yükselip sıralamada da 1 sıra yükseldi. Karşıyaka ise 26 puanda kaldı.

