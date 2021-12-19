banner762
banner753
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
 
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
19 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
274 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
208 0
banner661
banner726

Maraş’ın hasreti bitti

banner476

Maraş, 11 haftalık galibiyet hasretini güçlü rakibi Karşıyaka karşısında 2 – 0’lık skorla bitirdi. Karşıyaka ise zirve yarışında önemli bir darbe aldı

banner714
Maraş’ın hasreti bitti
banner721
Stadyum: MaraşNecipHalilKaralStadı
Hakemler: TufanÇerçioğlu, SabriyeAtikoğlu, CemreMalek
Maraş: Cenkay, Eray,Serkan, Yavmi, Mustafa Köleli, Mustafa İnanç, Rifat (15.Dk Ali Çil) (90.Dk Can), HasanÖzçelik (90.Dk Mehmet Dövencik), Zeki (81.Dk Mehmet Can), Mehmet Sakallı, Mert
Karşıyaka:  Mustafa Dağman, Bayram (70.Dk Altuğ), Saydam, Tahir (85.Dk Yusuf), Arda, Olgun, Ertu, HüseyinKonyalıoğlu, Aykan (86.Dk Enver), Günevç, Zekai
Goller: 66.Dk Zeki, 88.Dk HasanÖzçelik (P) (Maraş)
 
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerde olan 2 takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Maraş oldu.
İlk devresi 0 – 0 berabere tamamlanan maçta Maraş ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu. Maraş 66’da Zeki ile öne geçerken, 88’de Hasan Özçelik penaltıdan skoru belirleyen golü kaydetti.
Bu skorla Maraş 14 puana yükselip sıralamada da 1 sıra yükseldi. Karşıyaka ise 26 puanda kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.