Maraş’ın Emre’si var

AKSA 1. Lig’in 3. Haftasında lider Maraş, puan kayıpsız gidişini ve liderliğini sürdürmeyi başardı.
Maraş Stadında oynanan ve Hakan Ünal’ın yönettiği maçta puansız Görneç’i konuk eden Maraş, zorlanmasına rağmen maçı 1 – 0 kazandı.
İlk devresi golsüz tamamlanan maçta Görneç, 65. Dakikada Fırat Gulle’nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Maçın son bölümüne kadar direnen Görneç karşısında Maraş usta ayak Emre Uysal’ın golüyle 1 – 0 öne geçerken, skoru korumayı başarıp, üçüncü galibiyetini aldı.
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