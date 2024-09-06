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Maraş’a başkan dayanmıyor

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Maraş’a başkan dayanmıyor
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Birinci Ligin Mağusa ekiplerinden Maraş’ta, başkanlık krizi bitmiyor.
Hasan Oy’un başkanlığı bırakmasından sonra yapılan genel kurullar sonucunda başkan seçilen İsmail Kutup başkan olmuştu. Ancak İsmail Kutup’un yaklaşık 1 haftalık başkanlık görevi sonrasında istifasını sunmasının ardından ise geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda Hüseyin Özyalçın başkan olmuştu.
Ancak Hüseyin Özyalçın da istifa kararı aldı. Özyalçın’ın yapılan icraatlarına destek olunmayıp, eleştirilerin getirilmesi nedeniyle başkanlığı bırakma kararı aldığı belirtildi.
 
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