Maraş yönetime takviye yaptı

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, mevcut yönetim kuruluna, genç iş adamlarından Tolga Yavuz’u da dahil etti

Yeni sezon çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden AKSA Birinci Lig kulübü Maraş’ta yönetim kadrosuda güçlendirilmeye devam ediyor.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, mevcut yönetim kuruluna önemli isimler takviye etmeye devam ederken, yönetim kuruluna ülkemizin önemli genç iş adamlarından Tolga Yavuz’u dahil etti.

Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, Tolga Yavuz’un yönetim kadrosuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi bir yönetim kadrosu ile yola devam edeceklerini söyledi. Güçlü yönetim oluşturmaya çalıştığını belirten başkan Hasan Oy, yeni sezonda Maraş’ı daha iyi noktalara taşımak istediklerini söyledi.

Hazırlık dönemi çalışmalarını teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde çok yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini belirten başkan Hasan Oy, mevcut kadro yapısına takviyeler yapmak için de yönetimle birlikte çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.



