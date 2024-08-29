Maraş sahasının zemini değişiyor

AKSA Birinci Lig ekiplerinden Maraş'ın maçlarını yaptığı Maraş Halil Kartal Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları başladı. Mağusa kentinde bir çok takımın kullandığı ve neredeyse hiç boş kalmayan stadın yıpranan sentetik zemini CysingsConstraction tarafından değiştirilmeye başlandı. Şirket direktörleri Derviş Tandoğan ve Emrah Çakır'ın da yakından takip ettiği çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

