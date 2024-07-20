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Maraş komite kuruyor

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Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan genel kurulda yeni sezonda faaliyetlerini sıkıntısız bir şekilde götürülebilmesi için üyeler tarafından önerilen komite oluşumu için başkan Hasan Oy öncülüğünde 7 kişilik komitenin oluşturuluyor

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Maraş komite kuruyor
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Birinci Lig ekibi Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez toplanan olağan genel kurulda yeni gelişmeler birlikte hareketlilik yaşandı. Maraş Gençlik Spor Kulüp lokalinde divan başkanı İbrahim Köroğlu, sekreterler Özer Hellaç, Eyüp Yılmaz’ın öncülüğünde yeniden toplanan olağan genel kuruluda faaliyet ve mali raporla okundu.
FAALİYET VE MALİ RAPORLAR
Genel kurulda divan başkanı İbrahim Köroğlu, faaliyet ve mali raporları okuyarak üyeler tarafından onaylandı. Genel Kurulda eski başkanlar ve üyeler kulübün geleceği adına bir    takım girişimlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılarak, komite kurulması yönünde öneride bulunuldu.
Komite Kuruluyor
Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde üçüncü kez yapılan genel kurulda yeni sezonda faaliyetlerini sıkıntısız bir şekilde götürülebilmesi için üyeler tarafından önerilen komite oluşumu için başkan Hasan Oy öncülüğünde 7 kişilik komitenin oluşturulması yönünde onay verilerek gerekli girişimler ve çalışmalar yapılacak. 
TEK GÜNDEMLE TOPLANILACAK 
Komitenin yapacağı çalışmaların ardından yaşanacak olan olumlu gelişmelerle birlikte olağan genel kurul 4. Kez tek gündem maddesi başkanlık için belirlenecek tarih de yeniden toplanacak. Olağan genel kuruluda başkan adaylığı için tüzük gereği 48 saat öncesinde sekreterliğe müracaat yapılmalıdır.
 
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