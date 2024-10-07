Maraş Gençlik'te Kemal Okta görevde

Birinci Lig futbol ekiplerinden Maraş Gençlik Spor'da antrenörlük görevine Kemal Okta getirildi. Uzun yıllar Mağusa Türk Gücü altyapısında başarılı bir şekilde görev yapan Kemal Okta ilk antrenmanına bugün çıktı. Başkan Hüseyin Özkuyucu'yla el sıkışan Antrenör Kemal Okta, kırmızı beyazlıların bu haftasonu oynayacağı Atoll Kozanköy 4. Hafta karşılaşmasında takımın başında olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.