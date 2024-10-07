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Maraş Gençlik'te Kemal Okta görevde

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Maraş Gençlik'te Kemal Okta görevde
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Birinci Lig futbol ekiplerinden Maraş Gençlik Spor'da antrenörlük görevine Kemal Okta getirildi. Uzun yıllar Mağusa Türk Gücü altyapısında başarılı bir şekilde görev yapan Kemal Okta ilk antrenmanına bugün çıktı. Başkan Hüseyin Özkuyucu'yla el sıkışan Antrenör Kemal Okta, kırmızı beyazlıların bu haftasonu oynayacağı Atoll Kozanköy 4. Hafta karşılaşmasında takımın başında olacak.
 
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