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Maraş disipline verildi

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Maraş disipline verildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Maraş GSK ile Yalova arasında oynanan maçta yaşananlarla ilgili toplandı.
KTFF Soruşturma Merci aşağıda yazılı sevk kararını aldı:
“Maraş GSK ile Yalova SK arasında oynanan AKSA 1. Lig maçında Maraş taraftarlarını çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Maraş GSK’nı KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine kararı verildi.”
 
 
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