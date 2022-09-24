Maraş, deplasmanda galibiyetle başladı

Stat: Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar.
M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Hazar, Ayhan, Özner(DK 60 Enes İbrahim), Umut(DK 54 Mehmet), Mehmet, Arif, Bilal(DK 80 Ceren), Saadettin(DK 60 Erhan), Ersal, Yağız.
Maraş: Cenkay, Ahmet Dölek, Serkan, Süleyman(DK 90 Mehmet Ergün), Muzaffer(DK 90 Mehmet Can), Emre(DK 75 Mustafa Baydoğan), Burak(DK 86 Emre), Anıljan, Oğuz, Ahmet Hallaç, Hasan.
Kırmızı Kart: Dk 90 Enes İbrahim(Yılmazköy).
Goller: Dk 63 pen Şahin(Yılmazköy). DK 36 Oğuz, DK 59 Emre(Maraş).
Birinci Ligin ilk hafta maçında Maraş, deplasmanda ligin yeni takımı M.Hacıali Yılmazköy’ü 2 – 1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Yılmazköy ise evinde mağlup olarak Birinci Ligdeki ilk haftasını puansız kapattı.
Maraş ilk devreyi Oğuz Göktaş’ın 35. Dakikadaki golüyle 1 – 0 önde tamamlarken, ikinci devrede 55’te Emre Karaciğer skoru 2 – 0 yaptı. Erhan Kendirci’nin 63’teki golü skoru 1 – 2 yapıp Yılmazköy’ü umutlandırsa da Maraş, skoru korumayı başardı. Yılmazköy’den Enes İbrahim uzatma anlarında kırmızı kart görürken, takımını 10 kişi bıraktı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.