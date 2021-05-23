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Mannaş:Bizim çocuğumuz olan Hasan’a başarılar dilerim

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Evren Mannaş, “Hasan Akkuyu bizim çocuğumuzdur. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Takımımızdaki pırlanta gibi çocuklarımızla başarılı bir sezon geçireceğiz.” açıklamasını yaptı

Mannaş:Bizim çocuğumuz olan Hasan’a başarılar dilerim
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başkanı Evren Mannaş, Gençlik Gücü’ne transfer olan takımın yıldızı Hasan Akkuyu’ya başarılar diledi.
Evren Mannaş,transferinde sağladığı kolaylıktan dolayı kendisine Şensal Yapı Marketteki ofisinde teşekkür ziyareti yapan Hasan Akkuyu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Elimizde büyüyen Hasan Akkuyubizim çocuğumuzdur.Alt yapımızdan yetişen ve yıldız olan bir futbolcumuzdur.
Futbola başladığından bu yana bizimle olan Hasan yeni bir yola çıktı. Kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Hamitköy takımına her kategoride başarıyla hizmet veren Hasan’ın Gençlik Gücü’nde de başarılı olacağına eminim.
Hamitköy takımında pırlanta gibi çocuklar vardır. Onlarla yolumuza devam ederek başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tamdır.”
 
 
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