Mannaş: Maçların oynanmasını biz de istiyoruz

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunurken, “Federasyona verdiğimiz yetkinin arkasındayız. Futbolumuzun Temaslı Takip Sistemi olduğu sürece başlaması imkansızdır. Çünkü futbolun başlarsa durmaması gerekir. Maçların oynanmasını en az futbolcular kadar biz de istiyoruz. Futbolcuların eylemlerinin adresi de sorumluluk almak istemeyen Sağlık Bakanlığı olmalıydı.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş futbolumuzda yaşanan gelişmeler ve mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

FUTBOL DURURSA KULÜPLERİ AYAKTA TUTAMAYIZ

Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Değerli futbolcu camiası, futbol sevdalıları olarak ülkemizi de olumsuz etkileyen COVID 19 sürecinin etkilerini takip etmeye devam ediyoruz.

Süreç içerisinde birçok kesimden futbolla ilgili yapılan açıklamaları takip ettik. Belirtmek isterim ki biz kulüp başkanları olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna verdiğimiz yetkinin arkasındayız. Ben şahsen de belirtmek isterim ki belirsizliğin giderilmesi adına adım atabilmemiz için Sağlık Bakanlığından resmi açıklama gelmesi gerekmektedir. Ancak bu kadar zaman geçmesine rağmen bu resmi yazı henüz Sağlık Bakanlığından, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna verilmedi. Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi olarak da Federasyon başkanımız Sn. Hasan Sertoğlu’nun futbolun başlaması için mücadele verdiğini de yakından takip ediyorum.

Bilinmelidir ki durmuş olan futbolumuzun Temaslı Takip Sistemi olduğu sürece başlaması imkansızdır. Çünkü bu sistemde futbol başlarsa durur. Futbolun başlarsa durmaması gerekir. Futbol durursa kulüpleri ayakta tutamayız.

En önemli şey olan sağlımızı da korumalıyız. Bunu yaparken de ülkedeki en önemli sosyal aktivitelerinden olan futbolun başlayarak, tekrardan durmaması için hep birlik de elimizden geleni yapmamız gerekir.

Futbolcu arkadaşlarımızın yaptığı eylemde yapılan açıklamalarda kullanılan bazı sözleri ve rencide edici tabut eylemini de tasvip etmediğini belirtmek isterim. Futbolcu arkadaşlarımızın haklı eylemlerinin adresi de KTFF değil de futbolun oynanması için sorumluluk almak istemeyen Sağlık Bakanlığı olmalıydı.

Çünkü bu maçların oynanmasını en az futbolcular kadar biz kulüpler ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu da istiyor.

Berkem Korbay’a başarılar dilerim

Ben futbolun oynanması için bir karar alınması halinde kendi futbolcularımın her türlü fedakarlığı ve özveriyi yapacağından eminim. Çünkü benim çocuklarım düzgün karakterli futbolculardır. Diğer kulüplerin futbolcularının da benzer şekilde davranacaklarına inanırım. Futbolcular Derneğinin yeni başkanı Berkem Korbay’ın da futbolcu arkadaşlarına yol gösterici olmasını diler, yeni görevinde kendisine başarılar dilerim. Unutulmasın ki ortak paydamız futbolumuzdur. Futbolumuzun ilerlemesi için de tek yumruk halinde olmalıyız.”

