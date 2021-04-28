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Mannaş: İyi giden değişilmez

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Evren Mannaş açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini söylerken, “İyi giden bir şey vardır. İyi giden bir şeyi de değiştirmeye gerek yoktur.”açıklamasını yaptı

Mannaş: İyi giden değişilmez
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy Spor Kulübünün başkanı Evren Mannaşbir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Evren Mannaş’ın açıklaması şöyle:
"Hamitköy Spor Kulübünde yıllarca yöneticilik yaptım. Kulüp başkanlığında ise 5. yılıma giriyorum.
Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun,Hasan Sertoğlu başkanlığında nasıl bir gelişim gösterdiğini çok iyi biliyorum.
Şu anda iyi giden bir şey vardır. İyi giden bir şeyi de değiştirmeye gerek yoktur. Bu nedenle de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda,Hamitköy Spor Kulübü’nün desteği başkan Hasan Sertoğlu’na olacaktır."
 
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