Mannaş: Hedefimiz ilk 5

Evren Mannaş, “Futbolda 2021 – 2022 sezonu oynanacak. Hamitköy olarak kadromuzu koruyup, ilk 5 içerisinde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer hedefimiz Kıbrıs Kupası’nı kazanmak olacaktır.” açıklamasını yaptı

Hamitköy Spor Kulübünün başarılı başkanı Şensal Yapı Market direktörü Evren Mannaş, futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye Bölgesel Amatör Lige giden futbolcularımız gidip, oynasınlar. Futbolcularımız sporlarını devam ettirsinler. Sezon tamamlanınca da takımlarına dönsünler. Dönünce de takımlarına katılsınlar.

Bizim futbolcumuz Hasan Akkuyu da Bölgesel Amatör Lige gitti. Hasan bizim çocuğumuzdur. Orada başarılı olmasını dilerim.

Futbolda 2021 – 2022 sezonu mutlaka oynanacaktır. Aşılanma da tamamlandıktan sonra sezonun başlamaması için bir sorun kalmaz.

Hamitköy olarak Süper Ligdeki geçiş yılımızı tamamladık. Yeni sezonda kadromuzu koruyup, ilk 5 içerisinde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Tecrübelenen futbolcularımızla da diğer hedefimiz Kıbrıs Kupası’nı kazanmak olacaktır.”



