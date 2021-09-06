Mannaş: Gençlik için uğraşıyoruz

Evren Mannaş “Kulüp başkanları olarak bizlerin öncelikli amacı gençliğin futbol oynamasını sağlamaktır. Kulüplerimizi ayakta tutmak zorundayız. Çünkü biz gençlik için uğraşıyoruz.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, kulüplerin gençlik için önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy kulübü olarak amacımız köy gençliğine ve çocuklarına hizmet sunmak, onları sporun içerisinde tutmaktır.

Kulüp başkanları olarak bizlerin öncelikli amacı gençliğin futbol oynamasını sağlamaktır. Çünkü futbol kulüplerinin, toplum içerisindeki yerleri ayrıdır.

Maddi konularda zaman zaman sıkıntılar yaşasak da kulüp sempatizanlarının ve sporseverlerin katkılarıyla kulüplerimizi ayakta tutuyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü biz gençlik için uğraşıyoruz.

Dayanışma geceleri gibi özel gecelerde de üyelerimiz ile bir araya gelerek, camiamıza sosyal faaliyet olanağı sağlıyoruz.”

