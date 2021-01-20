Manavoğlu, Sertoğlu'nu ziyaret etti

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü yöneticisi ve Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

Mehmet Manavoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile futbol konusunda her şeyi konuştuklarını açıkladı.