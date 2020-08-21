Mami köyünün hizmetinde

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Karşıyaka’da futbolcu transferlerinin yanı sıra teknik ekibe de takviye yapıldı.

Genç teknik adam Gökhan Mami, köyü Karşıyaka’da yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Gökhan Mami, Bayram Paşaoğluları, Halil Arıkhan ve kaleci antrenörü Ahmet Özkerimler ile birlikte görev yapacak.

