Mame Thiam Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Senegalli MameThiam, ile her konuda anlaşmaya vardı

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Kasımpaşa forması giyen MameThiam ile her konuda anlaştı.

Son görüşmeyi bir otelde yapan taraflar el sıkıştı. Resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Kasımpaşa ile de anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Erol Bulut'un onayı ile alınan Senegalli forvet, Topuk yaylası kampına katılacak.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya transfer olan MameThiam, ligde 25 maça çıkmış ve 11 gol atmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

