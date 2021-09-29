Malzemeler Alayköy Sahasına geldi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Alayköy’ün maçlarını oynadığı Alayköy Sahasına 45 yıl sonra yatırım yapılmaya başlandı.

Çimlendirme çalışmaları başlayan Alayköy Sahasına, ralli pilotu Çağakan Bozalanlar’ın sponsorluğunda alt yapı malzemeleri geldi. 1976 yılından itibaren Alayköylüler’in hayali olan çim sahaya kavuşmak için önemli olan alt yapı malzemelerinin sahaya gelmesi çalışmalar daha da hızlanacak.

