banner913
banner932
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
12 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
53 0
 
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
17 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
20 0
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
18 0
Kırtasiyede cinsel saldırı
Kırtasiyede cinsel saldırı
199 0
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
116 0
banner1032

Malik, Gençler Birliği'nde

banner1020

banner1045
Malik, Gençler Birliği'nde
banner971
Larnaka Gençler Birliği, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor. Larnaka Gençler Birliği yerli statüsünde oynayan Gana asıllı Malik Yakubu’yu kadrosuna kattı. Hamitköy, Göçmenköy ve son olarak da Binatlı’da forma giyen Malik Yakubu, yeni sezonda kırmızı siyahlıların başarısı için çalışacak. Stoper oynayan Malik Yakubu, geçtiğimiz sezon Binatlı adına birçok gole imza atmıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.