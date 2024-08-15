Malik, Gençler Birliği'nde

Larnaka Gençler Birliği, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor. Larnaka Gençler Birliği yerli statüsünde oynayan Gana asıllı Malik Yakubu’yu kadrosuna kattı. Hamitköy, Göçmenköy ve son olarak da Binatlı’da forma giyen Malik Yakubu, yeni sezonda kırmızı siyahlıların başarısı için çalışacak. Stoper oynayan Malik Yakubu, geçtiğimiz sezon Binatlı adına birçok gole imza atmıştı.

