Malatya’yla Sivas kardeş payı yaptı

Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, iki kez öne geçtiği maçta rakibi ile 2-2 berabere kaldı

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'ın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 25. dakikada Fofana'nın şık golüyle rakibine yanıt verdi: 1-1

Sivasspor, 32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasını iyi değerlendiren MaxGradel'in golüyle yeniden öne geçti ve soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 63. dakikada karşılaşmaya bir kez daha denge getirdi: 2-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 21'e, Demir Grup Sivasspor ise 19'a çıkardı.



