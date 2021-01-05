Malatya’yla Sivas kardeş payı yaptı

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'ın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, 25. dakikada Fofana'nın şık golüyle rakibine yanıt verdi: 1-1
Sivasspor, 32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ortasını iyi değerlendiren MaxGradel'in golüyle yeniden öne geçti ve soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh ile 63. dakikada karşılaşmaya bir kez daha denge getirdi: 2-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 21'e, Demir Grup Sivasspor ise 19'a çıkardı.
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