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Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig’e veda etti

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Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig’e veda etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'e veda etti. Öte yandan Süper Lig'in son haftasında evinde Gaziantep'e 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor da küme düştü.
 
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