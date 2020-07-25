Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig’e veda etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'e veda etti. Öte yandan Süper Lig'in son haftasında evinde Gaziantep'e 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor da küme düştü.

