Malatyaspor Sumudica’yla kendine geldi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sumudica nezaretinde çıktığı ikinci maçında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Haddadi, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihellaç, Chouiar (Dk. 62 Mallan), Tetteh (Dk. 86 Bwalya), Adem Büyük (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş)

Altay: Lis, Naderi (Dk. 20 Erhan Çelenk), Björkander, Thiam, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım (Dk. 85 Ahmed Rayan), Poko, Pinares, Ceyhun Gülselam, Kappel (Dk. 85 Thaciano), Bamba

Goller: Dk. 57 Tetteh, Dk. 68 Adem Büyük (Penaltıdan) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 84 Bamba (Penaltıdan) (Altay)





Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanamücadelede ev sahibi takımın gollerini 57. dakikada Benjamin Tetteh ve 68'de penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü 84. dakikada penaltıdan Bamba attı.

Yeni teknik direktörü Sumudica ile çıktığı ikinci maçını da kazanan Yeni Malatyaspor puanını 12'ye yükseltirken 3 maçtır galip gelemeyen Altay ise 15 puanda kaldı.