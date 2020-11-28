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Malatyaspor puanı 90+5'te kurtardı

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Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Malatyaspor puanı 90+5'te kurtardı
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücade Yeni Malatyaspor'un 90+5'te bulduğu gol ile 2-2 sona erdi.
Bu maçın ardından Gaziantep FK ligde puanını 15'ye yükselterek maç fazlasıyla 4.sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise ligde 12 puanda 11. sırada yer aldı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Mirallas'ın golüyle Gaziantep FK ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 48. dakikasında Oğuz Ceylan iki sarı karttan kırmızı kart görerek Gaziantep FK'yı sahada 10 kişi bıraktı. 49. dakikada Adem Büyük'ün golüyle eşitliği yakalayan Yeni Malatyaspor 74. dakikada Kana Biyik'ın attığı gole engel olamadı ve 2-1 geri düştü. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Topalli ile eşitliği yakalayan Yeni Malatyaspor bir puanı uzatma dakikalarında kurtarmış oldu.
Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica Yeni Malatyaspor'un attığı beraberlik golünden sonra hakeme itiraz gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
 
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