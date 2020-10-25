Malatyaspor evinde güldü

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk. 90+1 Umut Bulut)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat (Dk. 84 Halil İbrahim Pehlivan), Johansson (Dk. 76 Sefa Yılmaz), Piris da Motta (Dk. 61 Ayite), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 84 Furman), Murat Yıldırım (Dk. 61 Soner Dikmen), Candeias, Stancu
Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya, Dk. 52 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın 10. dakikasında konuk ekip Murat Yıldırım'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından mücadelenin 24. dakikasında ev sahibi takım Semih Kaya'nın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol, 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 8'e yükseltirken Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.
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