Malatya, evinde güldü

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 85 Acquah), Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Mallan), Adem Büyük (Dk. 80 Umut Bulut), Fofana (Dk. 85 Aly Malle), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 68 Tetteh)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 82 Emre Güral), Voca (Dk. 61 Geraldo), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Şahverdi Çetin), Lobjanidze (Dk. 61 Atila Turan), Alper Potuk, Endri Çekici (Dk. 82 Embiya Ayyıldız), Paintsil

Goller: Dk. 55 Adem Büyük, Dk. 78 Tetteh (Helenex Yeni Malatyaspor), Dk. 90+2 Paintsil (MKE Ankaragücü) (Penaltıdan)

Kırmızı kart: Dk. 66 Geraldo (MKE Ankaragücü)



Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Tetteh'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. MKE Ankaragücü'nün maçtaki tek golünü 90+2'de penaltından Paintsil kaydetti.

MKE Ankaragücü'nde maçın 66. dakikasında Geraldo kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Helenex Yeni Malatyaspor puanını 40'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.

