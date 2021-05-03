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Malatya'da kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 39. haftasında küme kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Helenex Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Malatya'da kazanan çıkmadı
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan kritik maçta kazanan çıkmadı. Ligde kalma mücadelesi veren iki ekip birer puana razı oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 41'e, Kayseri temsilcisi ise 39'a yükseltti.
Hes Kablo Kayserispor, 40. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle kritik mücadelede 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, 65. dakikada Adem Büyük'ün golüyle skora denge getirdi: 1-1. Tecrübeli golcü, Malatyaspor formasıyla bu sezon 14. golüne ulaştı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
 
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