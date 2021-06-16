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Mahmut tekliflere açık

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Mahmut tekliflere açık
Deneyimli defans futbolcusu Mahmut İneci, transferde kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirecek.
Bonservisi Yalova’da bulunan, geçtiğimiz sezonu ise Yenicami’de geçiren Mahmut İneci, yeni sezon öncesinde Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi ile anlaşmıştı. Girne Halk Evi, geçtiğimiz günlerde Mahmut’un bonservisi için kulübüyle de anlaşmıştı.
Ancak yaşanan süreç sonrasında Girne Halk Evi’nden kulüp ve Mahmut’a dönüş olmaması nedeniyle Mahmut gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
 
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